EE.UU. autoriza el uso de un polémico antiviral para tratar el COVID-19

Washington, 1 may (EFE).- El Gobierno de EE.UU. autorizó este viernes el uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar a los pacientes más graves con COVID-19, pese a que su propio fabricante, Gilead, ha advertido que aún no se ha probado que sea seguro y hay estudios que apuntan que su eficacia no está clara.

FDA Commissioner Dr. Stephen Hahn speaks next to US President Donald J. Trump during the Coronavirus Task Force press briefing at the White House in Washington, DC, USA, 21 April 2020. EFE/EPA/Yuri Gripas