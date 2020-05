De Guindos: el BCE hará lo que sea necesario para apoyar a la economía europea

Bruselas, 7 may (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aseguró este jueves que el emisor europeo seguirá haciendo "todo lo que sea necesario" para apoyar a la economía de la eurozona a pesar de que el Tribunal Constitucional alemán haya cuestionado su programa de compra de bonos.

"Vamos a seguir totalmente comprometidos a hacer todo lo que sea necesario y poner en marcha y recalibrar todos los instrumentos para evitar la fragmentación en los mercados, y la primera línea de defensa es el mercado de deuda soberana", dijo De Guindos en una comparecencia telemática ante la comisión de Economía de la Eurocámara.

Aseguró que la institución está "más decidida que nunca" a garantizar condiciones financieras de apoyo a todos los sectores y países, que permitan "absorber el choque sin precedentes" que supone la pandemia de coronavirus, e incidió en que están listos para ajustar sus medidas si son necesarios más estímulos.

De Guindos dedicó la mayor parte de su comparecencia a responder a preguntas de los eurodiputados sobre las consecuencias del fallo emitido esta semana por el Constitucional alemán, que considera que el BCE rebasó sus competencias con el billonario programa de compras de deuda puesto en marcha en 2015, que ayudó a rebajar las primas de riesgo de países como Italia o España.

La corte germana da tres meses a la institución para que justifique que este programa es necesario y proporcional para cumplir sus objetivos. De lo contrario, el Bundesbank dejará de participar en el mismo.

La sentencia contradice el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la UE en 2018, que consideró que el BCE actuó dentro de su mandato, y genera dudas sobre su nuevo programa de compras de deuda de emergencia frente a la pandemia, por valor de 750.000 millones de euros.

De Guindos afirmó que la entidad seguirá con el mismo y que el BCE va a "usar toda la flexibilidad para implementar los objetivos que estamos buscando con el programa. Flexibilidad en términos de tiempo y activos que vamos a comprar", respondió preguntado al respecto.

PROPORCIONALIDAD

El vicepresidente del BCE salió al paso de las dudas de la corte alemana sobre la proporcionalidad de sus compras de bonos asegurando que la institución evalúa "continuamente" la proporcionalidad de sus decisiones, teniendo en cuenta sus posibles "efectos secundarios" y su interacción con otras políticas.

De Guindos no precisó si el BCE va a responder a la demanda de explicaciones del Constitucional alemán, pero subrayó que el emisor europeo está bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, y ya rinde cuentas ante la Eurocámara y el Tribunal de Cuentas de la UE.

Defendió además que la política monetaria ha estado detrás de la recuperación tras la crisis financiera, y argumentó que la baja rentabilidad de la banca -una de las críticas recurrentes en Alemania contra el BCE- no se debe a sus medidas, sino más bien a factores estructurales.

MAYOR APOYO DE LA POLÍTICA FISCAL

De Guindos insistió, no obstante, en que la política monetaria "no es todopoderosa" y será necesario combinarla con medidas fiscales, no solo nacionales sino a nivel comunitario, para lograr la recuperación de la eurozona tras la pandemia.

"Pese a que es una crisis simétrica, las consecuencias son asimétricas y no todos los países tienen una posición fiscal similar, por lo que la respuesta nacional no puede ser idéntica entre países. Por eso tener una respuesta paneuropea sería muy importante", afirmó.

El BCE cree que será necesario establecer el fondo de recuperación en el que trabaja la Comisión y espera que ahora haya un acuerdo político para dar una repuesta común europea a una crisis que, prevén, hará caer el PIB de la eurozona entre un 5 % y un 12 % este año.

De Guindos señaló que en el segundo trimestre se espera que el impacto sea "el doble o triple" del observado en el primero y que el rebote comience en el tercer trimestre y continúe en 2021, pero subrayó la incertidumbre en las previsiones puesto que dependen de la evolución de la pandemia.

El sector bancario, por su parte, ha aguantado hasta ahora las turbulencias generadas por el brote, en buena medida por el refuerzo de su capital a raíz de la crisis financiera, pero el BCE advierte de que la caída del PIB y el aumento de la deuda incrementan los riesgos a medio plazo para la estabilidad financiera.

Las medidas de liquidez aprobadas hasta ahora por el emisor, recordó De Guindos, están condicionadas a que la banca preste a la economía real.