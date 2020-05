"Xiao Xian", el cortometraje más nominado de los Premios Fugaz 2020

Madrid, 7 may (EFE).- El cortometraje "Xiao Xian" del director barcelonés de origen chino, Jiajie Yu Yan, que retrata el choque cultural entre la tradición china y la segunda generación de jóvenes chinos nacidos en España, ha conseguido 10 nominaciones a los Premios Fugaz 2020, cosa que ha sido una "sorpresa enorme" para su director.

"Me siento súper feliz por las nominaciones recibidas, la verdad, no me lo esperaba para nada, y menos optar a 10 nominaciones de las 15 posibles", ha señalado en declaraciones a EFE Yu Yan, quien confiesa además que ha sido toda una "sorpresa" porque pensaba que el cortometraje había terminado ya su vida, por lo que para él recibir esta noticia ha sido "magnífico".

Entre las categorías a las que opta a llevarse los galardones está la de mejor cortometraje, mejor dirección, mejor vestuario y maquillaje y mejor actriz. Aunque Yu Yan asegura que el premio que le haría más ilusión llevarse es el de mejor cortometraje, ya que el jurado estaría calificando el trabajo de todo el equipo al completo.

"El resto de premios son más individuales, por lo que me haría especial ilusión ese. Sería un subidón de autoestima y motivacional, ya no solo para mí, si no para el resto del equipo". Pero también le encantaría que el de mejor actriz se lo llevase Chacha Huang ("Perdiendo el este") ya que ha estado nominada en varias ocasiones por otros trabajos, pero nunca ha conseguido llevarse ninguno.

En las nominaciones de los Fugaz conocidas hoy jueves, el cortometraje que le sigue con mayor número es "A Little Taste", de Víctor Català, con seis. Empatados con cinco están "A la cara", de Javier Marco; "Hawaii", de Jordi Capdevila; "Limbo", de Daniel Viqueira, y "Eco", de Aitor de Miguel.

Mientras que con cuatro están "El monstruo invisible", de los hermanos Fesser (Javier y Guillermo), y "Maras", de Salvador Calvo.

En la categoría de mejor actor, los nominados son Antonio de la Torre, por "Black Bass"; Manolo Solo, por "A la cara"; Albert Pérez, por "Hawaii", y Jorge Cabrera, por "Pozo".

En la de mejor actriz, las candidatas son Ana Polvorosa, por "A quien dices amar", Greta Fernández, por "Lea"; Sonia Almarcha, por "A la cara", y Chacha Huang, por "Xiao Xian".

Además, en esta cuarta edición, los Premios Fugaz han decidido crear la categoría de corto breve donde los primeros nominados son "A Little Taste", de Víctor Català; "El libre", de Fancesca Catalá; "Sol", de Hans Ludwing, y "Telekinesis", de Mikel Bustamante.

La comisión de profesionales que componen los Fugaz también ha querido reconocer la labor importante de los largometrajes y ha nominado a "Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar; "El hoyo", de Galder Gaztelu-Urrutia; "La trinchera infinita", de Aitor Arregi, Josemari Goenaga y Jon Garaño, y "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar.

38 personalidades del mundo del cine, entre los que destacan Javier Fesser, Rodrigo Sorogoyen, Marta Nieto, Pepe Viyuela y Pedro Casablanc, entre otros, han participado en la lectura virtual -a través de Youtube en la cuenta oficial de los premios- de las 19 categorías de la IV edición de los Premios Fugaz.

Pero antes, Samuel Rodríguez, codirector de CortoEspaña y de los Premios Fugaz, ha querido señalar la importancia de la cultura en estos tiempos tan difíciles y ha pedido a las autoridades correspondientes el apoyo y el soporte a las personas del sector audiovisual.

Asimismo, ha mandado un mensaje de apoyo a todas las personas de la industria que no pueden realizar su trabajo: "¡Ánimo que volveremos!".

Los Premios Fugaz, que nacieron en 2017 para premiar cada año lo mejor del cortometraje español, son los únicos galardones dedicados al cortometraje español y se entregan por el acuerdo de una gran comisión formada por más de 600 profesionales del formato corto, en una iniciativa que busca, sobre todo, dar relevancia a la industria.

Todavía se desconoce la fecha exacta en la que se entregarán estos galardones, lo que sí tienen claro desde la comisión es que este año será diferente y no podrán reunirse los más de 1.000 artistas en un auditorio para celebrar la gala, por lo que lo más probable es que se haga de manera virtual.