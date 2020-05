Madrid reabre este viernes parques pequeños y mantiene cerrados 19 grandes

Madrid, 8 may (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid abrirá desde primera hora de la mañana de este viernes los parques pequeños de los distritos, mientras que por "prudencia" y para evitar aglomeraciones se mantendrán cerrados los 19 parques de mayor tamaño.

A diario abrirán los parques de los distritos pero por el momento no lo harán las grandes zonas verdes como el Retiro, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo o Madrid Río. También permanecerán cerradas las áreas deportivas y los espacios de juego infantiles.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, adelantó ayer esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que compareció junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida y la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

La decisión de abrir los parques pequeños obedece a la postura de ir poco a poco "y de no dar el siguiente paso antes de evaluar el anterior", señaló la vicealcaldesa. Por el momento no hay fecha para reabrir los grandes parques, que son sobre todo de estancia y no únicamente de paseo, según Villacís.

“Vamos a ir abriendo Madrid progresivamente y de una forma quizás más pausada pero más controlada, por prudencia”, agregó Villacís, quien señaló que el Ayuntamiento es “permeable” a la reacción de la ciudadanía y que si es prudente, como al inicio del confinamiento, la apertura de zonas verdes será más próxima. En caso contrario será “más tarde”, advirtió.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aclaró después que si el próximo lunes Madrid finalmente pasa a la fase 1 de la desescalada el Gobierno municipal será "flexible" con la decisión de no abrir los grandes parques de la ciudad.

Así lo indicó Martínea-Almeida en una entrevista con EsRadio, después de anunciar por la mañana tras la Junta de Gobierno que a partir de este viernes se abrirán los parques pequeños de los distritos, mientras que por "prudencia" y para evitar aglomeraciones se mantendrán cerrados los parques de mayor tamaño.

Martínez-Almeida argumentó que en los parques pequeños es "más controlable" por parte de la Policía Municipal que no se den escenas como niños jugando al fútbol o personas quedando, ya que se trata de lugares que se abrirán "para pasear o hacer deporte, no para estar".

También dijo que la decisión obedece a que Madrid todavía se encuentra en la denominada fase 0 de desescalada.

"Todavía no sabemos si el Gobierno de la nación va a autorizar que se pase a la fase 1. Por tanto, seguimos en la fase 0. Y al seguir en la fase 0 ya veremos si nos autorizan llegar a la fase 1 y qué decisión tomamos con los grandes parques de Madrid, pero por ahora el hecho es que todavía estamos en la fase 0", consideró el regidor.

Martínez-Almeida añadió que si ha demostrado "algo" su equipo de Gobierno es "flexibilidad para adaptarnos a los diferentes escenarios que se iban produciendo".

"Nosotros también tendremos esa flexibilidad, obviamente si se pasa a la fase 1 nos replantearemos las decisiones que hemos tomado", agregó el alcalde popular.

El alcalde también pidió a la ciudadanía que cumpla las normas y que, por ejemplo, no haga deporte en parejas ni en grupos o que los vecinos no se paren a tener conversaciones en la calle.

El listado de las zonas verdes que no abrirán, un total de 19, incluye además del Retiro o Madrid Río, Fuente del Berro, el Capricho, Quinta los Molinos, jardines de Sabatini, Torres Arias, Juan Carlos I, - Juan Pablo II, Viveros Casa Campo y viveros Estufas, Rosaleda, Valdebebas, Finca Tres Cantos, parques del Oeste, Oriente, Dehesa de la Villa, Casa de Campo y el parque lineal del Manzanares.

En total, según datos de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, se reabrirán hoy 3.800 parques y zonas verdes (áreas caninas incluidas), de los cuales 170 son pequeños de más de una hectárea y media, mientras que permanecerán cerrados 19 parques.