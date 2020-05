La ONU alarmada por el incremento de los ataques a civiles en Libia

Trípoli, 8 may (EFE).- La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) condenó hoy el incremento de los ataques contra zonas civiles en Trípoli, y en particular el bombardeo del jueves en el barrio capitalino de Zawiat al-Dahmani en el que murieron dos civiles y dos más resultaron heridos y que se atribuye a las fuerzas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter, tutor del gobierno no reconocido en el este de Libia y hombre fuerte del país.