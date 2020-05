Muere a los 87 años Little Richard, uno de los arquitectos del rock and roll

Washington, 9 may (EFE).- El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió a los 87 años, dijo este sábado a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman, quien explicó que se desconoce el motivo de su fallecimiento.