Nueva York inicia el viernes la reapertura en tres regiones sin la Gran Manzana

Nueva York, 11 may (EFE).- El estado de Nueva York se prepara para iniciar este viernes la primera fase de reapertura económica en tres regiones del norte que cumplen con los requisitos sanitarios indicados para la contención del COVID-19 y entre las que no está la Gran Manzana, que previsiblemente tendrá que esperar a junio, según indicaron este lunes las autoridades.

A man walks through a quiet Times Square in New York, New York, USA, 11 May 2020. EFE/Justin Lane