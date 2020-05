Simón sobre los incumplimientos en la fase 1: "No podemos olvidar tan rápido"

Madrid, 12 may (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho este martes un llamamiento a la población a no incumplir las normas de la fase 1, porque -ha dicho- "no se puede olvidar tan rápido" los fallecidos, contagiados y hospitalizados por el COVID-19.