Comienza la desescalada en los juzgados, pero con la actividad al mínimo

Madrid, 12 may (EFE).- Los juzgados de todo el país han iniciado este martes su particular "desescalada" con la incorporación de entre el 30 y el 40 % de las plantillas, aunque la actividad sigue en mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo.