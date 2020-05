El riesgo país argentino cae bajo los 3.000 puntos por primera vez en dos meses

Buenos Aires, 12 may (EFE).- La prima de riesgo de Argentina caía este martes por debajo de los 3.000 puntos por primera vez en dos meses, mientras que el principal indicador de la bolsa de Buenos Aires registraba un fuerte aumento, en un momento clave para el país por la renegociación de su deuda externa y la amenaza de caer en un cese de pagos.

El índice de riesgo país de JPMorgan, que en la práctica mide la capacidad de un Estado de hace frente a sus obligaciones con algún agente extranjero, se situaba esta mañana en los 2.987 puntos, un 2,9 % menos que al cierre del lunes.

Para encontrar datos por debajo del umbral de los 3.000 hay que remontarse al 11 de marzo, cuando el riesgo cerró en 2.971 unidades.

Este descenso se produce un día después de que, a través de un resolución oficial, el Gobierno de Alberto Fernández dispusiera alargar hasta el 22 de mayo el plazo para negociar con los acreedores privados la reestructuración de su deuda pública emitida bajo ley extranjera por 66.239 millones de dólares, tras el bajo nivel de adhesión que tuvo hasta el vencimiento del viernes pasado.

Ese día de mayo coincide además con el final del plazo de gracia de treinta días al que se acogió Argentina tras no pagar en abril un vencimiento por 503 millones de dólares de intereses de tres títulos incluidos en la oferta de canje, por lo que, si no se llega a un acuerdo con los bonistas y no se costea ese monto, el país entrará en un cese de pagos de su deuda (default).

La prima de riesgo comenzó a subir fuertemente en agosto pasado, tras el triunfo en las primarias presidenciales del entonces opositor Fernández, que acabó venciendo a su antecesor Mauricio Macri en las generales de octubre en el contexto de recesión que vive el país desde el primer trimestre 2018.

Sin embargo, la aparición del coronavirus, que llevó a decretar el 20 de marzo una rígida cuarentena que aún continúa pero que está abriéndose progresivamente en algunos sectores económicos, ha acelerado la crecida del riesgo país en las últimas semanas, al tiempo que el Gobierno avanza en las negociaciones de la deuda.

En lo que respecta a la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval, el principal de la plaza local, subía a la apertura de este martes en torno a un 5 %, con todas las empresas líderes en verde, principalmente las energéticas.

Los mejores datos los registraron la petrolera estatal YPF, cuyas acciones subían un 9,08 %, Central Puerto, con un 8,73 % y Edenor, que subía el 7,16 %.