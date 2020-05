Reabre la primera sala, un autocine con sesión doble y precios populares

Dénia (Alicante), 13 may (EFE).- La primera sala del séptimo arte que reabre en España será mañana el autocine 'Drive-In' de Dénia (Alicante), donde la risa de los Minions y el rugido de los dinosaurios de Parque Jurásico abrirán la nueva temporada en una sesión doble con precios reducidos y un aforo del 30 por ciento.

Este autocine alicantino es el más antiguo del país, según ha relatado a Efe su propietario, Carlos Miralles, quien lo abrió el 9 de junio de 1979 junto a su mujer, Dolores, y en estos 41 años de vida no había cerrado nunca hasta el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Tras pasar el área de salud de Dénia a la fase 1 de la desescalada, el autocine 'Drive-In' exhibirá dos películas seleccionadas por sus propios espectadores: la cinta de animación "Los Minions" (2015), protagonizada por los seres amarillos que se hicieron célebres en las sucesivas entregas de la saga de "Mi villano favorito", y posteriormente "Parque Jurásico" (1993), la película en la que Steven Spielberg volvió a poner de moda a los dinosaurios.

"En condiciones normales, nos vemos casi obligados a programar cine comercial norteamericano, pero en esta ocasión es distinto, vamos a proyectar el cine que ha elegido nuestro público", ha celebrado Miralles.

La entrada para el pase doble será de 5 euros por persona y la dirección de la empresa familiar que gestiona el cine, formada por Miralles, su esposa y uno de sus hijos, ha decidido que los usuarios no paguen por el coche, como es habitual en este tipo de espectáculos, según han colgado en su página de Facebook.

"No hacemos esto por dinero, no vamos a aprovecharnos de que no tenemos competencia para hacer negocio", ha subrayado Miralles antes de señalar que las entradas se pusieron a la venta el pasado martes por internet y que llevan "muchas vendidas" aunque desconoce si se llenará el aforo del 30 por ciento.

De los 300 vehículos que normalmente caben en el 'Drive-In', solo podrán acceder, de momento, 100: "Si pasamos a fase 2, el aforo será del 50 por ciento", ha adelantado.

Miralles ha advertido también de que esta modalidad de venta supone un cambio importante en las costumbres de sus espectadores, igual que no estar "en la terraza del bar con una cerveza mientras espera que le sirvamos la cena".

El acondicionamiento de la cantina a la nueva normativa de salud y seguridad es lo que ha acaparado la mayor parte de los esfuerzos de la plantilla del autocine, de cinco personas.

"Hemos cerrado la barra, instalado mamparas y abierto una pequeña ventana por la que entregaremos los servicios", ha aclarado Miralles, quien ha indicado que para pedir cualquier bocadillo de la carta, los espectadores deberán recurrir al autoservicio y solicitar por teléfono la comanda para, una vez que esté lista, ser avisados de que se desplacen para recogerla.

En la terraza del local de hostelería, en la que habilitarán "unas 12 mesas" de las treinta de las que disponían hasta el cierre, "sí podrá servir un camarero", guardando todas las prevenciones.

Las dos primeras películas escogidas por sus espectadores se mantendrán en la cartelera durante una semana.

En la actualidad, quedan seis cines para automóviles en todo el país y, junto al de Dénia, están El Sur (Mutxamel, Alicante), el Star (Valencia), el RACE (Madrid) y los de Getxo (Vizcaya) y Gijón (Asturias).