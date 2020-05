Baldoví: "A día de hoy el Gobierno no tiene el voto de Compromís"

Madrid, 14 may (EFE).- El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha advertido que su formación no dará su apoyo al Ejecutivo para las próximas votaciones sobre desescalada y el estado de alarma si no hay una negociación entre ambos, al afirmar: "A día de hoy, el Gobierno no tiene el voto de Compromís, categóricamente".