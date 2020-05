Retrasan al 25 de mayo el regreso a las aulas en Euskadi

Vitoria, 14 may (EFE).- El Gobierno Vasco ha decidido retrasar al 25 de mayo la vuelta a las aulas de manera presencial de los alumnos de cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que estaba prevista para el próximo lunes, para no "tensionar más" a la comunidad educativa y no trasladarle la "incertidumbre jurídica" que existe.