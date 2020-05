Ayuso: Sanidad no parece dispuesta a que Madrid pase a la fase 1 el día 18

Madrid, 14 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que el Ministerio de Sanidad "no parece estar dispuesto" a que la región pase a la fase 1 de la desescalada el día 18 de mayo, como ha solicitado, aunque "no da razones técnicas".