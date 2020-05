El Gobierno asigna 1.559 millones a la Comunitat Valenciana del fondo de financiación

Valencia, 14 may (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha informado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado este jueves la asignación de 1.559 millones a la Comunitat Valenciana con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Esta decisión del Ministerio de economía se produce después de que ayer miércoles la dirección de Compromís anunciara que su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, no apoyará al Gobierno en las próximas votaciones sobre la desescalada y el estado de alarma sanitaria si no antes no adquiere un compromiso explícito sobre tres reivindicaciones relacionadas con la financiación, una de ellas que el fondo autonómico de 16.000 millones para la lucha contra el coronavirus se reparta atendiendo a la población de cada autonomía.

Soler ha explicado que la activación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA extraordinario) supondrá una inyección de 1.559 millones para la Comunitat Valenciana.

"El Ministerio de Hacienda ha cumplido con todas y cada una de las reivindicaciones de la Generalitat ante el Gobierno de Pedro Sánchez en la reclamación de la liquidez necesaria en el primer semestre del año para hacer frente a la mayor crisis sanitaria que hemos vivido y a sus consecuencias sociales y económicas", ha señalado el conseller.

Con estos 1.559 millones del ExtraFLA, la Comunitat Valenciana dispone de 3.557 millones de liquidez, sin contar con la parte que le corresponderá de los 16.000 millones del Fondo No Reembolsable que ha puesto el Gobierno en manos de las comunidades autónomas para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, han informado fuentes de la Generalitat.

Vicent Soler ha recordado que "la Generalitat ha reclamado al Gobierno central desde el minuto uno más recursos y liquidez para hacer frente a la crisis. En la primera videoconferencia de los consejeros de Hacienda con la ministra María Jesús Montero, celebrada el 18 de marzo, ya centré mi intervención en la reclamación de liquidez para hacer frente a la COVID-19, concretamente con el adelanto de los anticipos del modelo y del FLA extraordinario".

"Atendiendo nuestras reivindicaciones, el Gobierno se había comprometido a acelerar la activación del FLA extraordinario, que normalmente se activa en el mes de julio, y hoy hemos comprobado que se ha hecho efectiva su total implicación para que las comunidades autónomas dispongan de liquidez", ha manifestado.

"El esfuerzo del ministerio es innegable, tanto para dotar de liquidez a las comunidades autónomas como para facilitar los recursos necesarios en forma de un fondo no reembolsable de 16.000 millones, que no tiene precedentes en la historia de la España autonómica", ha agregado Soler.

La activación de los 1.559 millones del FLA extraordinario supone, según Soler, "una importante inyección de liquidez en el tejido productivo de la Comunidad Valenciana, puesto que mayoritariamente irá destinado a pagar facturas y a reducir de forma importante la deuda comercial de la Generalitat, en el momento que más lo necesitan las empresas, las pymes, las micropymes y los autónomos de la Comunitat Valenciana".