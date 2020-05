La producción industrial china crece un 3,9 %, la primera subida de 2020

Pekín, 15 may (EFE).- La producción industrial de China creció un 3,9 % interanual en abril, la primera vez que ha registrado un incremento en lo que va de 2020, un periodo en el que la economía del país asiático se ha visto fuertemente afectada por la crisis del coronavirus, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).