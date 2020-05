Poza: "Llevaba tiempo deseando estar en un proyecto como 'La Unidad'"

Madrid, 15 may (EFE).- Tras terminar de rodar "Invisibles" de Gracia Querejeta, Nathalie Poza se embarcó en "La Unidad", una serie que suponía, reconoce a Efe, un "riesgo brutal" al tocar el tema del terrorismo yihadista pero que, paradójicamente, era el tipo de proyecto en el que "llevaba tiempo deseando estar".

"La Unidad", que se estrena este viernes en Movistar+, habla de héroes invisibles, de personas cuyo trabajo consiste en adelantarse a los acontecimientos, en ser más rápidos y hábiles que cualquier grupo terrorista que amenace la seguridad de la ciudadanía. Un trabajo desconocido y, en gran parte de las ocasiones, desagradecido e, incluso, ingrato puesto que solo ve la luz cuando las cosas salen mal.

Se trata de un trabajo real al que Dani de la Torre, Alberto Marini y Amèlia Mora han querido dar forma de serie y al que actores como Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez o Luis Zahera dan vida ante las cámaras.

Nathalie Poza interpreta a Carla, jefa de La Unidad y líder del operativo en el que se detiene al líder yihadista más buscado del mundo. Cuando la actriz valora la serie no duda un segundo en destacar, por un lado, lo arriesgado del proyecto y, por otro, la satisfacción personal de poder formar parte de él.

"Tenía muchas ganas de estar en una ficción como las que está haciendo Movistar en este momento y me apeteció entrar en un universo nuevo. Me parecía que el riesgo era brutal en cuanto a lo que querían contar", explica la actriz, cuyo personaje no sólo hace frente a los conflictos profesionales sino a "un conflicto personal como madre, como pareja" y a un "aspecto todavía mucho más radical que no podemos desvelar".

"Yo estaba terminando de rodar 'Invisibles', iba a parar un tiempo y apareció este guion de una manera muy abrupta", continúa Poza, quien relata que se leyó el guion completo de una sentada: "Me lo leí del tirón. No tuve ninguna duda de que llevaba tiempo deseando estar en algo así y me había llegado".

Una experiencia similar, en cuanto a participar en un proyecto así, relata Michel Noher, que da vida a Marcos, uno de los miembros de dicho grupo policial y pareja de Carla. El argentino deseaba participar en un proyecto español y, por culpa de los "prejuicios", fue él mismo el que, al leer el guion, consideró que no lograría el papel: "Leí la escena y pensé 'esto es para un actor español, claramente'", cuenta a Efe.

Es a raíz de analizar el guion con más detenimiento cuando ambos se dieron cuenta de que, en la vida real, y es algo que la audiencia podrá comprobar desde el primer capítulo, "la policía española trabaja con gente de todo el mundo", recuerda Noher, algo que para Poza también fue clave a la hora de aceptar el proyecto.

"Lo que más me llamó la atención para entrar es esa parte interracial que tiene. No es solo una serie española. Hemos rodado en lugares muy diferentes, con actores de todas partes y creo que es algo muy necesario en estos tiempos que corren", indica la actriz.

No obstante, Poza hace hincapié en el aspecto que le "atrapó" de la serie y que, reconoce, "echaba mucho de menos en televisión": "Creo que muchas veces se sacrifica lo que a mi más me interesa de una película o serie, que es la parte íntima de los personajes".

Y añade: "Creo que todos nos enganchamos en su día a 'Los Soprano' porque podíamos entrar en las casas de esos personajes y verles sentados en el váter. Aquello me impactó muchísimo. Muchas veces es lo que los actores queremos contar. No hay nada más interesante que mirar por el ojo de una cerradura como si pudieras entrar en las vidas de los personajes", argumenta Poza.

Es la idea de profundizar y acceder a "esos lugares prohibidos" lo que Poza alaba de la ficción, de la que destaca el "hermoso" trabajo codo con codo con miembros reales del equipo policial así como el hecho de que la serie trabaje y se centre en los "detalles" y en la "verdad".

"Es una serie visualmente espectacular donde vamos a viajar mucho y hay mucha acción, pero también se va al detalle, a través del guion, de pequeñas frases, de los silencios", puntualiza Poza, que sentencia: "Es apostar por una calidad que hemos admirado desde fuera y que, afortunadamente, estamos empezando a incorporar en nuestra ficción".

Patricia Muñoz Sánchez