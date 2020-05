PP y Ciudadanos apuntalan sus gobiernos de coalición que califican de "éxito"

Madrid, 15 may (EFE).- Tras una semana en la que se había puesto en entredicho la colaboración entre el PP y Cs en comunidades y ayuntamientos por el apoyo del partido de Inés Arrimadas al Gobierno en la prórroga del estado de alarma, ambas formaciones han apuntalado este viernes sus ejecutivos de coalición, que han calificado de "éxito".

En una reunión telemática celebrada días antes de que la líder de Ciudadanos se aparte de la primera línea política por su próxima maternidad, el líder del PP, Pablo Casado, y Arrimadas han analizado la evolución de la pandemia y el trabajo conjunto de ambos partidos en gobiernos municipales y regionales, entre ellos Madrid, donde se habían constatado importantes diferencias en las últimas semanas.

Durante el encuentro, que ha transcurrido en un tono "cordial", según un comunicado conjunto, los dirigentes de ambos partidos han escenificado su unidad y han hecho un balance "muy positivo" de las fórmulas de los gobiernos autonómicos y municipales de coalición que mantienen en cuatro comunidades y en distintas capitales de provincia.

Pese a las diferencias visualizadas en los últimos tiempos, Casado y Arrimadas han reafirmado que los acuerdos que permitieron configurar esos gobiernos "se están cumpliendo en todas las autonomías y municipios".

Además, ambos han ratificado el acuerdo para la defensa del "constitucionalismo" en el País Vasco, por el que acordaron acudir conjuntamente a las elecciones que, previsiblemente, se celebrarán en el mes de julio en la comunidad autónoma.

Casado y Arrimadas esperan que se den las condiciones sanitarias y de seguridad óptimas cuando tengan lugar los comicios autonómicos vascos.

"Ambas formaciones trabajarán unidas para que no se pierda en el País Vasco un solo voto de quienes defienden la libertad, la igualdad y la unión frente al nacionalismo", han subrayado.

Horas antes de esa reunión, tanto Casado como Arrimadas ya habían cerrado filas y habían escenificado la solidez de su colaboración institucional.

En una declaración sin preguntas en el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid con motivo del día de San Isidro, Pablo Casado expresaba que veía "fuertes" y "para toda la legislatura" los acuerdos PP y Cs en comunidades y ayuntamientos.

"Mi relación con Inés Arrimadas es excelente y coincido en sus palabras cuando afirma que esas coaliciones están fuertes y que confiamos el uno en el otro para seguir trabajando por todos los españoles", ha asegurado.

Para el presidente del PP, los acuerdos de PP y Cs en comunidades y ayuntamientos están permitiendo bajar impuestos, mejorar los servicios públicos y reactivar la economía.

"Pensamos que esos acuerdos que son sólidos y que serán para toda la legislatura son la mejor garantía también en estos momentos complicados de lucha contra el virus", ha subrayado.

Sobre las próximas elecciones en el País Vasco, Casado ha calificado de "muy positivo" el acuerdo electoral frente al "nacionalismo" y frente a los que todavía "no han condenado la historia criminal de ETA", ha dicho.

En esta misma línea, Inés Arrimadas ha destacado que los gobiernos de coalición con el PP, entre ellos el de Castilla y León y el de Madrid, "están funcionando bien".

En una entrevista en Telecinco y preguntada por la supuesta mala relación entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, Arrimadas ha reconocido que el Gobierno regional ha atravesado una "situación complicada" con la pandemia de coronavirus, aunque cree "que hay que fijarse en lo importante".

"Yo no me meto en dónde vive la señora Díaz Ayuso porque por los documentos presentados veo que esto no le ha supuesto ningún tipo de gasto a los madrileños", ha asegurado en una entrevista en Telecinco.

En lo que también han coincido los dirigentes del PP y Cs ha sido en destacar la capacidad de gestión socioeconómica y de respuesta de los ejecutivos regionales de PP y Cs a la pandemia "adelantándose en muchos casos a la actuación del Gobierno de España".

Ambos han coincidido en la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez aparque las "improvisaciones" y dé una respuesta "sensata y moderada" a la crisis sanitaria y económica que vive España. EFE

edr/ram