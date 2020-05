Ruiz Escudero: Madrid volverá a presentar el lunes el informe para la fase 1

Madrid, 16 may (EFE).- El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado que no se han dado argumentos técnicos para decidir que la región permanezca en la fase 0 de la desescalada, y ha explicado que el lunes se volverán a presentar los informes para pasar a la fase 1 porque Madrid "lo necesita".

En una entrevista en Cope esta mañana, recogida por Efe, el consejero ha relatado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el viernes en el Consejo Interterritorial que el lunes "habría que presentar la documentación".

"Presentaremos otra vez el informe, aportaremos además los datos que están realizando principalmente con ese control de los nuevos casos confirmados en atención primaria (...) y yo espero que ya Madrid pase a fase 1, porque todos los indicadores así nos dirigen, porque Madrid ya lo necesita", ha dicho.

Y ha añadido que "a veces, cuando uno va a esas reuniones, tiene la sensación de que la decisión ya estaba tomada".

Ruiz Escudero ha argumentado que "desde el punto de vista sanitario que no se haya permitido a Madrid pasar de fase 0 a 1 no tiene ninguna justificación argumentada" por lo que, a su juicio, "desde luego que tiene que haber una causa que no sea la estrictamente sanitaria".

Ha defendido que se han cumplido todos los indicadores exigidos por el ministerio de Salvador Illa "para dar respuesta" en caso de que se "complicase" la pandemia y que se han hecho "todos los deberes" en cuanto a detección de nuevos casos con PCR.

"Cuando uno ya ve que ha hecho todo lo que se puede hacer y que se debe hacer, y comparado con otras comunidades autónomas que ya están en fase 1 y están por detrás de nosotros, desde luego que no entiendo cómo puede frenar a Madrid" y que la economía "vuelva a ponerse en marcha".

Ruiz Escudero ha relatado que el jueves se hizo una exposición "muy argumentada" de la solicitud del cambio de fase en una reunión bilateral en la que hubo "típicas discusiones técnicas" y en las que se reconoció el "esfuerzo" de Madrid.

En esa reunión se transmitió que "confiábamos en la responsabilidad individual que tenemos que tener todos para comenzar la desescalada, era nuestra principal argumentación", ha añadido.

El consejero ha dicho que en la tarde del viernes recibió una llamada del ministro -poco antes de la rueda de prensa, ha asegurado- comunicándome que no pasábamos de fase 0 a fase 1 y que iban a tomar una serie de medidas en cuanto a la flexibilización", aunque "tampoco hubo una argumentación técnica de rebatir cuáles eran nuestros planteamientos", algo que "deja lugar a interpretación".

La Comunidad de Madrid ya había solicitado pasar a la fase 1 el 11 de mayo pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó alegando la falta de mecanismos de detección precoz de la COVID-19 en la población, entre otras causas.

El Ministerio de Sanidad volvió a negar el viernes la petición de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1, esta vez solicitada para el 18 de mayo, pero permite "algunas medidas" para aliviar la situación de la región.