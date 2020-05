Janer: "Como artista uno no llega nunca a sentirse cien por cien preparado"

Madrid, 17 may (EFE).- "Concéntrate, respira y hazlo", fue el mantra que Àstrid Janer se repitió segundos antes de rodar su primera escena como actriz. Unas líneas que formaban parte del guión de "El nudo", la serie de primer nivel que marcó la trayectoria de Janer y abrió a Atresmedia las puertas al universo de las plataformas.

Àstrid Janer (Andorra, 1995) es una recién llegada al mundo de la interpretación, algo que, sin embargo, no le impide reflexionar como una artista de esas que llevan años y años sobre las tablas de un teatro o frente a una cámara de cine: "Como artista uno no llega nunca a sentirse cien por cien preparado. Hay que mantenerse siempre en activo, estudiar y seguir preparándose", argumenta la actriz de "El nudo" en una entrevista con Efe.

La joven de Andorra se mudó a Barcelona cuando tocaba decidir carrera y universidad. Janer, que reconoce tener una especial predilección por la ilustración y el dibujo, eligió la Ciudad Condal y se decantó por el grado en Bellas Artes.

Sin embargo, la actriz, quien dice fiarse mucho de su intuición, "tenía el gusanillo de probar la interpretación" metido en el cuerpo y aprovechó la primera oportunidad que se le puso en el camino cuando una amiga le habló de la escuela de interpretación a la que acudía.

Terminó Bellas Artes y sintió "que era el momento de intentarlo". "Si no lo hago ahora, me va a perseguir hasta el final de mi vida", relata la actriz, quien tras enfrentarse a la prueba de acceso a la escuela, se dijo a sí misma que "si era aceptada, sin haber hecho nada de interpretación antes, era una señal".

Contra todo pronóstico, según cuenta Janer entre risas, recibió el sí de la escuela y, tras una semana de clases, lo tuvo claro: "Me di cuenta de que eso era lo que quería hacer por encima de cualquier otra cosa".

Los tablones de anuncios de la escuela de interpretación marcaron la siguiente parada en la carrera de la joven actriz que, animada por "saber cómo era un casting" y su pasión "por lo niños", decidió presentarse a una prueba para presentadora del programa infantil Club Clan en RTVE.

Su chispa y desenfado hicieron las delicias de los directores de casting, quienes le dieron la oportunidad. No obstante, Janer pronto se dio cuenta de que "quería ser actriz de ficción" y buscó representante para poder abrirse puertas en el mundo de la interpretación más propiamente dicho.

Cuenta la actriz que no pasó ni una semana desde que firmara el contrato con la agencia que su representante ya le había conseguido la prueba en "El nudo", la serie de Atresmedia TV que la productora convirtió en la primera ficción original de la plataforma Atresplayer Premium.

"El nudo" abrió a Atresmedia las puertas al universo de las plataformas de pago, un recurso a través del que ya ha estrenado series como "#Luimelia", "Veneno", "La valla", "Mentiras" o -próximamente- "Benidorm". Así, también se convirtió en la serie que marcó el antes y el después en la carrera de Janer, quien aún se encontraba en segundo año de interpretación cuando consiguió el papel de Lola.

"Me hizo mucha ilusión. No me lo podía creer. Era un papel pequeño, pero a mi me parecía una maravilla", recuerda la actriz cuando habla de su incorporación al elenco de "El nudo", en el que se encontraban importantes nombres como Natalia Verbeke, Miquel Fernández, Cristina Plazas o Luisa Gavasa.

Dentro de esa nueva realidad a la que hacía frente, la joven admite haberse sentido "muy cómoda" y "apoyada" por el resto de actores, que sabía de su inexperiencia en el campo: "Cuando tenía dudas le preguntaba a Natalia, Miquel y Marcos, mi familia en la ficción, con los que más tiempo estuve y, sabiendo que era mi primer papel, me ayudaron muchísimo".

Con "nervios" y cierto "respeto" por la situación y los actores que la acompañaban, la de Andorra tuvo que repetirse aquello de "Concéntrate, respira y hazlo" antes de decir la primera frase de su carrera ante una cámara: "Era una cosa súper sencilla, pero al principio sentía que no podía hacerlo".

Sin embargo, el paso de los días y la adaptación al ambiente de trabajo le permitieron disfrutar de una experiencia en la que ella misma destaca el reto de "hacerlo simple" y "no querer ni intentar hacer de más" así como el constante "miedo" por no saber "si lo había hecho bien".

Tras unos meses en los que la serie se ha podido ver en la plataforma de Atresmedia, la actriz valora la experiencia de manera positiva, aunque su respuesta conlleva exigencia: "Hay que seguir trabajando".

Es al hablar de futuro cuando las ideas y sueños se acumulan en las respuestas de una actriz que tiene "ganas de más": "Mi sueño es hacer cine. Me encantaría ser parte de alguna de esas películas que a uno le dejan fascinado y reflexionando".

Y concluye: "Estoy al principio de mi camino, ahora estoy probando, pero sí que sueño con hacer una película de fantasía y también con interpretar a uno de esos personajes duales, que tiene un giro inesperado al final".

Patricia Muñoz Sánchez