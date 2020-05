"Una Laowai en Shanghái", un manual para reirse de ser extranjera en China

Madrid, 18 may (EFE).- Elisa Riera es la autora de "Una Laowai en Shanghái", pero también es el personaje principal de este cómic cargado de humor en el que esta historietista y consultora de moda resume sus vivencias "highlights" como extranjera durante los nueve años que lleva viajando a China.

Nada mas llegar a Shanghái su maleta no aparece, una catástrofe que muchos hemos vivido y con la que Riera (Barcelona, 1981) arranca esta obra publicada por Astiberri que llega en un momento en el que las editoriales empiezan a sacar esas novedades que hasta la fecha, por el coronavirus, se habían quedado paralizadas.

Una situación que Riera ve como una oportunidad para "adaptarse" a las circunstancias y sacar lo bueno y positivo: "ahora hago reuniones on line, aunque hay veces que es importante poder desplazarte. Pero es un buen momento para no tomar aviones, algo más positivo de cara al futuro".

Confesada esta reflexión, la conversación nos lleva en vuelo directo a China, ese país donde desarrolla su profesión de consultora de moda y donde han nacido estas situaciones que por muy surrealistas que nos parezcan son reales 100 %, porque le han pasado a ella.

Por eso hay momentos serios, divertidos y también de esos en los que se hace el "ridículo".

"Me gusta mucho cuando leo cómics en los que se ve la honestidad del autor. Y lo que me sucede cuando viajo muchas veces es de 'what the fuck' (¿en serio?). A mi me gusta rascar en las situaciones para que pasen las cosas. En este cómic lo que he hecho ha sido juntar los 'higlights' que me han pasado viajando a China durante nueve años", cuenta a Efe la historietista.

Antes de llegar a las páginas, Riera, según relata, tomaba notas en el móvil sin saber "para qué" a la vez que hacía fotos para acordarse de la anécdota: "y siempre sentía que me apetecía explicar la experiencia allí, pero desde un punto de vista fresco, que entretenga y que enseñe, pero de manera ligera".

Se refiere a esas reuniones de trabajo junto a Esme, su "hermana", (así es como llaman en China a las amigas mayores), la traductora que la salva de más de un apuro y que tiene claro una cosa: en China si en el buffet de un hotel no hay jamón es que no es un buen hotel.

"Mi chino es muy precario y por mucho que intente aprenderlo no da para todo y Esme es la persona con la que siempre trabajo para hablar con los clientes. Una es la extensión de la otra y ambas creamos una persona", explica.

Pero en "Una Laowai en Shanghái" también nos cuenta cómo en este país cualquier decoración imposible es posible, cómo son las relaciones personales e íntimas, o cómo las ciudades multiplican sus enormes edificios en tan solo dos años.

"Para decidir las historias que quería explicar me las releí todas e intenté hilarlas para que encajaran. El criterio era que me pareciera que el ritmo de la historia funcionaba", cuenta.

Y funciona, sí, porque lo que ha vivido durante casi diez años esta "laowai" (una de las primeras palabras que los extranjeros aprenden cuando llegan allí) queda hilado a la perfección en un relato que no solo te dará a conocer China, sino también la industria de la moda.

"China tiene tanta importancia tanto en la producción como en el diseño, no solo China, sino Asia en general tiene mucha influencia en Occidente. La mala fama que tienen de copiar ha pasado a la historia al menos con la gente que trabajo porque tienen muchas granas de crear cosas nuevas. Soy muy afortunada de trabajar con ellos", confiesa la también autora de "El futuro es brillante" (Astiberri, 2019), su primera novela gráfica.

Formada en el Centro de Arte y Diseño Escuela Massana, Riera ya tiene en mente su próxima historia aunque quizá no sea ella el personaje a seguir desarrollando, sino otro que pertenezca a la ficción y no la realidad.

Eso sí, reconoce que el hecho de poder dibujar cosas que te pasan a ella le funciona "muy bien" porque comprueba que el efecto que causa en los lectores es uno de los más importantes y necesarios: la risa.

Pilar Martín