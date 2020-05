El Gobierno avisa a ERC que no renunciará al mando único a cambio de su voto

Madrid, 18 may (EFE).- El Gobierno ha advertido este lunes de que no renunciará al mando único sanitario en la quinta prórroga del estado de alarma que espera apruebe el Congreso, y no va a cambiar ese criterio aunque se lo pidan partidos como ERC para cambiar su voto.