El Gobierno aumenta en 100 euros la cuantía por beca para grado y máster

Madrid, 19 may (EFE).- El Gobierno ha incrementado un 22 % el presupuesto de becas para el próximo curso 2020-21, con lo que las cuantías por beca aumentarán en 100 euros para la enseñanza postobligatoria no universitaria y las de grado y máster, y pasan a depender de un criterio de renta y necesidad económica y no de mérito académico.