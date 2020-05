Más de 150.000 ciudadanos apoyan campaña para facilitar la conciliación

Madrid, 19 may (EFE).- La campaña "Esto no es conciliar", abierta en internet por la Asociación Yo No Renuncio, ha recibido ya el apoyo de 150.000 ciudadanos, que exigen al Gobierno medidas urgentes para que las familias puedan conciliar durante la crisis generada por la pandemia.