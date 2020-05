El Gobierno niega que Cataluña estuviera entre las condiciones de Ciudadanos

Madrid, 19 may (EFE).- El Gobierno ha negado esta tarde que Cataluña y en concreto la no reanudación de la mesa de diálogo con la Generalitat estuviera entre las condiciones que ha puesto Ciudadanos para apoyar la prórroga del estado de alarma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que "la totalidad de las condiciones" que ha puesto Ciudadanos han sido "económicas", unidas a la de que se habilite julio para que el Congreso siga trabajando.

"No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto", ha añadido.

Antes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha limitado a señalar que sobre esa cuestión -el diálogo sobre Cataluña- se remitía a lo que ha dicho el presidente hasta la fecha, en alusión al compromiso de reanudar dicha mesa cuando pase la pandemia.

La aclaración del Ejecutivo llega después de conocerse lo apuntado por Ciudadanos, que asegura que gracias a su acuerdo con el Gobierno para esta quinta prórroga "no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas".

Una afirmación que ha negado con sus explicaciones Montero, quien por otra parte ha justificado la decisión final del Gobierno de llevar al Congreso de nuevo una prórroga de quince días, hasta el 7 de junio, porque era la que "más consenso" generaba entre las fuerzas políticas con las que han estado hablando.

Ha asegurado que las conversaciones tienen lugar con todos los partidos excepto con los dos que se "autoexcluyen", el PP y Vox, pero no ha querido avanzar con cuántos apoyos cuenta en este momento el Ejecutivo y si son los suficientes para sacar adelante el decreto.

"La última palabra siempre la tienen los grupos políticos hasta el último minuto", ha dicho Montero, para quien el texto de la norma recoge "el consenso de las diferentes formaciones políticas" y sus demandas.

La vocación del Gobierno, ha precisado, es siempre la de "concitar el mayor apoyo posible" y por eso sigue siendo "fluido" el diálogo con los partidos que apoyaron la investidura, aunque no ha especificado cuáles de ellos apoyarán mañana la prórroga.

A Ciudadanos le ha agradecido que haya "antepuesto el interés general" al interés "particular o a corto plazo" que pudiera tener este partido.

María Jesús Montero ha insistido en que el estado de alarma sigue siendo "el único medicamento eficaz" para contener el coronavirus, como se ha demostrado estos meses de confinamiento, y ha recalcado que la desescalada "se tendrá que acompañar" de este instrumento constitucional.

"Lo que votamos es si creemos que tenemos que continuar ordenando la salida organizada para que no haya rebrotes ni echar por tierra el esfuerzo de los ciudadanos", ha insistido la ministra portavoz.

No aprobar esta nueva prórroga provocaría que todo el trabajo hecho hasta ahora fuera "baldío" y pondría "en grave riesgo" la salud de los ciudadanos al no poder controlarse ya la movilidad.

Montero ha recordado que sólo con el estado de alarma se puede restringir dicha movilidad, como también ha recordado que es la soberanía popular del Congreso, y no el Gobierno, la que decide con sus votos.

Una vez más ha recordado que si esta restricción de movilidad la regulase una legislación ordinaria, el Gobierno podría mantener confinada a la población sin necesitar el "refuerzo parlamentario", la autorización del Congreso, al que se somete ahora con el estado de alarma.