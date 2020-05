Jorge Sáenz: “Me he vuelto a sentir futbolista”

Vigo, 19 may (EFE).- Jorge Sáenz, defensa del Celta de Vigo, destacó este martes la importancia de “coger buenas sensaciones” durante estas primeras semanas de trabajo para afrontar “al cien por cien” la vuelta a la competición, y no escondió su satisfacción por iniciar los entrenamientos en grupo tras una semana "extraña" de trabajo individual.

“Con los entrenamientos individuales no tenías la sensación de jugar al fútbol porque no tenías compañeros y apenas tocábamos balón. Pero es algo por lo que teníamos que pasar. Lo hacemos con la mejor cara posible. Al volver con los compañeros, aunque no sean todos, valoras esos aspectos de entrenar en grupitos, de sentirte de nuevo futbolista”, declaró.

El internacional sub21 señaló que tienen “una gran idea” en la cabeza, la cual pasa por “la responsabilidad” de hacer las cosas bien para no saltarse el protocolo marcado por LaLiga, así como estar centrado en "mejorar" para hacer “un gran final” de temporada.

“Estoy muy contento de poder ver de nuevo a los compañeros, de movernos un poco, de tocar balón y hacer lo que nos gusta”, insistió Sáenz en una entrevista difundida por los medios del club.