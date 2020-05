Castells: No bajará en absoluto el rendimiento por el nuevo sistema de becas

Madrid, 20 may (EFE).- El ministro de Universidades, Manuel Castells, se muestra convencido de que por el nuevo sistema de becas no bajará -"absolutamente no"- el rendimiento universitario, a pesar de que las ayudas dependerán principalmente el próximo curso de un criterio de renta y necesidad económica y no de mérito académico.