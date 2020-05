Cs avisa a Sánchez de que no tiene un nuevo socio, tiene un partido de Estado

Madrid, 20 may (EFE).- El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha advertido a Pedro Sánchez que no se equivoque con ellos, "que no tiene un nuevo socio porque sus socios son los que le dejan en la estacada", ha dicho refiriéndose a ERC o Compromís, y que lo que tiene es "un partido de Estado" que piensa en el bien general.