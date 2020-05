ERC votará que "no" a la prórroga del estado de alarma

Martorell (Barcelona), 20 may (EFE).- El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha anunciado que ERC votará que "no" a la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados porque el ejecutivo de Pedro Sánchez "no se ha movido" en dirección favorable a las peticiones de los republicanos.