Javier Vargas publica "Del Sur", 12 melodías "con potencial sanador"

Madrid, 20 may (EFE).- Hace casi 30 años que Javier Vargas compuso "Del Sur", uno de los temas emblemáticos del que es guitarrista y líder de la Vargas Blues Band y que ahora recupera para titular su nuevo disco: "son melodías sinceras y con potencial sanador", asegura el madrileño en una entrevista con Efe.

"Treinta años no son nada, a mí me parecen treinta días. Yo, más que moverme en el tiempo, me muevo en el espacio. Soy muy ecléctico y trabajo con gente de todo tipo, como John Byron Jagger -"Move on" (2019)-, el sobrino de Mike, que es mucho más indie que yo", detalla el bluesman (1958).

Tiene, afirma, la misma "ilusión, impulso y ganas" que cuando con 14 años empezó a tocar la guitarra, aunque sin la inseguridad y la timidez de entonces.

"La primera vez que me subí a un escenario, el de las Galerías Sears en Caracas, me quedé paralizado. Tenía 15 años. Lo que he aprendido es a recargarme con la energía de la gente y hasta que no estoy en un escenario no la percibo", dice el autor de "Sangre española", "Un caballo llamado muerte", "Generación límite" o "Conductores suicidas".

Desde su primer disco, "All around blues" (1991), ha logrado ocho álbumes de platino y ha tocado su guitarra eléctrica "junto a los más grandes" pero sigue fiel a sus músicos de siempre, como el "incomparable" Juan Gómez "Chicuelo", con el que recrea el tema que da título a "Del Sur", que saldrá el próximo 29 de mayo.

Empezó a preparar este disco, que hace el número 24 de los que ha grabado en estudio, antes de la crisis del coronavirus pero está seguro de que su "potencial curativo".

"La música es sanadora. Hacer sentir a la gente emociones que les hace evadirse de la realidad. La cuestión es que te aporte y, sobre todo, que eleve tu alma. Este disco es sincero y directo y con él quiero hacerse sentirse bien a quien lo escuche".

Le gusta tocar rock y riff porque esas son sus influencias -ha vivido en Nashville y Los Ángeles- pero lo que más éxito le ha dado en su carrera es "transmitir lo que lleva dentro", detalla Vargas, que pasa el confinamiento en su casa de Ibiza.

El autor de "Blues Latino" empezó a tener como base la isla balear hace seis años porque, explica, da una media de 120 conciertos al año y pasa mucho tiempo en la carretera.

"Me encanta Madrid pero vivir en una gran ciudad es un agobio y ahora con el confinamiento es un marrón. Aquí estoy bien dentro de lo que cabe pero es inquietante para cualquier ser perder todas las libertades; es como un toque de queda".

El nuevo álbum ha tenido como "guía" el mar, el Mediterráneo de Ibiza: "ha surgido en la naturaleza porque a la vez que soy muy urbano en los últimos años he aprendido a conectarme con las cosas más sencillas, como pasear por el campo o mirar al horizonte".

Surgió "sin pensar", es decir, no planificó "en absoluto" que fuera un álbum instrumental: "el cuerpo me pedía hacerlo así y cuando ya tenía todas la melodías empecé con Luis Mayo, arreglista e intérprete de guitarra española, a darle forma".

Lo grabó con el técnico Omar Gisbert, que también hizo el de Byron Jagger, y después, ya en Barcelona, llegó la sesión en directo con Chicuelo, "un virtuoso increíble": "'Del Sur' es un tema de 1991 y ahora, con las vueltas que él le ha dado, tiene una magia especial. La hicimos del tirón, porque son las primeras tomas las que valen, donde pones la emoción", revela.

Sus favoritos en este disco son, además de "Del Sur", "Blues for Jackie", "Spanish Wine" -primer single que ha publicado- y "Highway to paradise", que cierra el álbum.

En su confinamiento ha querido ver "películas antiguas" que le permitieran visualizar un mundo mejor: "la lección que esto nos debería haber enseñado es que debemos tener un respeto mayor por la naturaleza y ser más empáticos. Somos eléctricos y estamos unidos".

Retoma su agenda el próximo 17 de julio, con una actuación en la fiesta de aniversario del diario La Región de Orense y el 18 "en un sitio importante" que no puede decir, luego actuará en streaming el 7 de agosto desde Dusseldorf y en Santander en septiembre y, a partir de ahí, más de 30 conciertos por Europa.

"Soy positivo y pienso que va a remitir pero igual los músicos deberíamos llevar un certificado en el bolsillo. Esto ha sido muy grave".

Concha Barrigós