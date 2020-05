Calviño a Coalición Canaria: El Gobierno no torea a Canarias, estamos en el mismo barco

Madrid, 20 may (EFE).- La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha pedido este miércoles a Coalición Canaria (CC) que deje el lenguaje "alarmista e hiperbólico" y en lugar de "plan de rescate" hable de construcción económica porque el Gobierno "no está toreando" a la comunidad, "estamos en el mismo barco".

Calviño ha respondido así a la diputada de CC Ana Oramas que ha interpelado a la vicepresidenta segunda sobre las acciones que va a impulsar el Gobierno para paliar las "graves consecuencias" económicas y sociales que tiene para Canarias la pérdida absoluta de sus principales actividades económicas.

"No creo que sea constructivo plantear un entorno en el que el Gobierno parece que está toreando, no responde, engaña o no está a la altura de los compromisos", ha dicho la también ministra que ha asegurado que el Gobierno está "profundamente comprometido" con la comunidad autónoma canarias.

Calviño ha apostado por recuperar "con seguridad" la actividad del sector turístico y el transporte aéreo y sobre el tema presupuestario, la ministra se ha remitido a la comisión bilateral en marcha que estudia cómo podrán activar los remanentes los cabildos, las corporaciones locales y la propia comunidad autónoma.

En definitiva, ha dejado claro que ya hay un marco de trabajo y colaboración.

La vicepresidenta tercera se ha referido también a la línea de 100.000 millones de euros de avales desplegada por el ICO y ha recordado que esta entidad ha avalado ya 1.607 millones de euros en 17.614 operaciones en Canarias, lo que significa que 13.641 empresas canarias han recibido casi 2.110 millones de euros de financiación con aval del Estado.

Calviño ha asegurado que se está protegiendo a todos los trabajadores con las prestaciones de desempleo, se ampliará el mecanismo para acompañar la desescalada y ha puesto en valor el aplazamiento de los pagos.

Por ello, ha considerado que "más que hablar de rescates, hay que hablar de construir el futuro juntos", y ahí ha situado el pacto de reconstrucción económica ofrecido a las comunidades y a los agentes sociales.

Mientras, la diputada de CC ha asegurado que las islas canarias han perdido "de la noche a la mañana" su modo de vida y ha augurado que para finales de año el paro en las islas llegará al 50 por ciento.

En pocas semanas, se ha perdido un mercado de 16 millones de visitantes de alto poder adquisitivo, ha dicho Oramas, que ha asegurado que lo que están sufriendo las islas no es una crisis económica, "es una catástrofe social y una quiebra absoluta del modelo económico" que llevará aparejado en el archipiélago la pérdida del estado del bienestar.

Oramas ha subrayado que para Canarias la pérdida de turismo no es una adversidad, "es una tragedia, una catástrofe sin precedentes como si estallase un volcán", y las consecuencias de ese impacto provocarán la miseria extrema.

La diputada ha denunciado que las comunidades desconocen las herramientas de las que pueden disponer y ha apelado al Gobierno de España a dar un paso al frente y establecer un plan de rescate en los territorios donde el coronavirus compromete el estado del bienestar.

"Canarias está en peligro de muerte social, y ustedes (el Gobierno) tendrá que decidir si la rescatan o la dejan en extinción. Pero si nos olvidan, uno siempre recoge lo que siembra", ha advertido la diputada de la formación nacionalista canaria.