Uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años a partir de mañana

Madrid, 20 may (EFE).- Las mascarillas serán obligatorias para mayores de seis años a partir de este jueves en la vía pública y en espacios cerrados cuando no sea posible mantener la distancia de dos metros, aunque esta medida no se exigirá a personas cuyo uso esté contraindicado por motivos de salud, ni a quienes salgan a correr o montar en bicicleta.