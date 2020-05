Illa espera que la mayor parte del país esté ya en fase 1 en los próximos días

Madrid, 21 may (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que "en los próximos días" la mayor parte del país esté ya en la fase 1 del plan de desescalada, etapa a la que aún no han accedido la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y gran parte de Castilla y León.

Así lo ha comentado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que desde este lunes cerca del 70 % de la población española se encuentra en fase 1, el 30 % permanece en una fase 0 y 45.000 personas en la fase 2.

Tras las 9 reuniones bilaterales celebradas ayer, esta tarde concluyen los encuentros que el ministro está manteniendo con las comunidades para abordar el paso a las distintas fases, decisión que se comunicará mañana a los respectivos gobiernos autonómicos y posteriormente a la ciudadanía.

Los territorios que aún permanecen en fase 0 son la Comunidad de Madrid, buena parte de Castilla y León y la región sanitaria de Barcelona, que aspiran a dar un paso más en la desescalada a partir del próximo lunes, decisión que se conocerá previsiblemente este viernes.

"El Gobierno estableció que se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en la Fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días", ha afirmado Illa que, no obstante, ha advertido de que el proceso de desescalada "no es ningún examen ni ninguna competición por llegar antes".

"Se trata de un proceso dirigido a que todos salgamos juntos, y que salgamos bien, con seguridad, protegiendo ante todo la salud de la ciudadanía. Queremos salir lo antes posible, es cierto. Pero para ello, hay que dar pasos con todas las cautelas y precauciones", ha insistido.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Supremo la decisión del Ministerio de denegar en dos ocasiones la solicitud de la región para pasar a la fase 1 y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la política "dictatorial" y la "falta de transparencia" del Gobierno central.

Illa ha insistido en que las decisiones están basadas en un análisis conjunto, cuantitativo y cualitativo, y en los informes técnicos de los equipos de salud pública y que, además de la evolución epidemiológica, hay que analizar la existencia y el funcionamiento de las capacidades estratégicas.

"Esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso, que nos hagan retroceder a todos. Y eso es lo que estamos procurando en todo este proceso de desescalada", ha aseverado el ministro.

Ha celebrado que los esfuerzos realizados han tenido sus efectos sobre la evolución de la epidemia y que casi 6 semanas después de que concluyera el permiso obligatorio retribuido recuperable no se ha visto ningún efecto negativo en el número de casos.

Tampoco las medidas de alivio ni el paso a diferentes fases de transición de todo el territorio han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia.

Durante su comparecencia, Illa, ha respondido a las críticas del PP sobre la falta de previsión en la adopción de medidas frente al coronavirus y ha defendido que "predecir el pasado es muy fácil y la quiniela el lunes la acertamos todos", a la vez que ha negado que el ministerio oculte informes.

La diputada del PP Cuca Gamarra le ha reprochado que haya mentido a los españoles porque a principios de febrero ya conocía el "enorme riesgo" que representaba el coronavirus.

Gamarra ha hecho referencia a un informe del 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, que ya advertía de ese riego y que "ha desaparecido" de la web del ministerio.

Según la diputada del PP, ese informe ya decía que el coronavirus no era una gripe, que era muy contagioso, su alta letalidad y sus complicaciones, unos datos que "permitían anticipar buena parte de lo que estaba por venir y que ustedes obviaron absolutamente".

El ministro ha destacado la "absoluta" transparencia del Gobierno y ha precisado que existen "multitud" de informes del CCAES en la web del ministerio que se van actualizando.

"Y si se retira la versión anterior no es por ocultar nada", sino que si hay información actualizada "no es prudente" mantener información "que ya sabemos que no es del todo cierta".

El ministro ha señalado que "gracias al trabajo incansable" de la comunidad científica cada vez se tienen nuevos datos del coronavirus y ha precisado que lo que se sabía el 10 de febrero no es lo que se sabe el 21 de mayo, ni lo que se sabrá el 21 de junio.

Desde Vox, el diputado Juan Luis Steegmann ha criticado el cambio de decisión del Gobierno sobre la obligatoriedad de uso de las mascarillas y he pedido que el Estado las financie para "esos parados que ustedes crean" y que se pueden ver privados de esta medida de protección.

También el diputado del C's Guillermo Díaz ha denunciado que el Gobierno no quiso decir la verdad al comienzo de la pandemia por no reconocer que la falta de mascarillas fue la única razón para no establecer su uso como obligatorio.

Illa ha reconocido que habrá colectivos específicos que tendrán que recibir ayudas del Gobierno, pero también de los servicios sociales de las administraciones locales y ha argumentado que el Ejecutivo nunca ha dicho que las mascarillas no fueran recomendables.

El ministro ha respondido al finalizar su comparecencia varias preguntas -escritas que se habían convertido en orales- del PP destinadas incialmente al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, que se ha sentido indispuesto esta mañana en el Ministerio y ha sido trasladado al hospital.