Música de todo tipo, estrenos de cine y obras de teatro, este fin de semana

Madrid, 22 may (EFE).- Música de todos los estilos y para todos los gustos, cine y series de estreno, y obras de #Teatroconfinado son las principales alternativas de ocio que te trae este fin de semana directas al sofá de casa.

-- Música de todos los estilos y para todos los gustos.

Entre las propuestas musicales del fin de semana destacan la cita en "streaming" de este viernes con los británicos Biffy Clyro a partir de las 19 horas en su canal de Youtube.

Ese mismo día arrancará el "BBC Radio 1 Big Weekend UK 2020", que en su primera jornada incluirá a partir de las 20,30 horas los "shows" de Armand Van Helden, Disclosure o Fatboy Slim, entre otros DJ de altura. El sábado sus principales protagonistas serán Sam Smith, Anne-Marie, HAIM y Doja Cat. El domingo, por último, participarán figuras como Jonas Brothers, Rita Ora y Niall Horan.

En España, prosiguen los conciertos "online" desde la sala BBK Etxean de Bilbao a partir de las 22 horas. La música de Shinova sonará el viernes y la de La Bien Querida el sábado.

Además, Redes Vivas pone en marcha el festival multidisciplinar "Vive Cultura", el primero vía Internet con aforo limitado a 500 personas, al que se puede acceder a través del software de reuniones virtuales Zoom.

El evento se celebrará los días 23 y 24 de mayo y tendrá charlas, conciertos, talleres, mesas redondas, presentaciones y actuaciones a cargo de 26 artistas y colectivos de diferentes disciplinas, como Pedro Chillón, Patricia Gracia, La Mare, La Limonera, Espacio Matrioska, Mario Boville, María Ruiz y Ombligo.

-- Todos los estrenos de cine se agolpan este viernes.

Este viernes aterrizan en las plataformas varias películas de estreno. Destaca "La canción de los nombres olvidados", protagonizada por Tim Roth y Clive Owen y que clausuró el pasado Festival de San Sebastián, una emotiva y musical historia sobre el recuerdo y la importancia de perdurar en la memoria de las generaciones venideras.

Y la española "Te quiero, imbécil", dirigida por Laura Mañá y protagonizada por Quim Gutiérrez y Natalia Tena, una comedia de enredo sobre las relaciones amorosas en la era digital.

Filmin estrena "Entre la razón y la locura", un filme de época protagonizado por Mel Gibson y Sean Penn que desvela la historia real tras la creación del Diccionario de Oxford, a mediados del siglo XIX.

También Filmin rinde homenaje a la recientemente fallecida Lynn Shelton, referente de la comedia 'indie' americana y directora de series como "New girl", "Love" o "Glow", con el estreno en España de su ópera prima, "We go way back" (2006), la historia de una niña que atraviesa el tiempo para regañar a su yo futuro.

-- Amazon y Netflix acaparan las series de estreno.

Reese Witherspoon y Kerry Washington producen y protagonizan la miniserie de ocho capítulos "Little Fires everywhere", que Amazon Prime Video estrena este viernes. Se trata de una adaptación de la famosa novela de Celeste Ng en la que una familia aparentemente perfecta hace frente a la convivencia con unas enigmáticas madre e hija que la vida ha decidido poner en su camino.

Para el sábado, también en Amazon Prime Video, "Homecoming" vuelve a la pequeña pantalla con un nuevo misterio y nueva protagonista, Janelle Monáe.

En esta segunda temporada, el personaje de Monáe se despierta en un barco a la deriva sin recordar quién es ni cómo llegó allí. La serie desarrolla la búsqueda de la protagonista de su propia identidad, una ardua tarea que le llevará hasta Geist Group, una compañía de bienestar poco convencional que está detrás del proyecto 'Homecoming'.

Y el domingo Netflix estrena "Betaal", una serie de terror, escrita y dirigida por Patrick Graham y codirigida por Nikhil Mahajan, que sitúa su acción en una aldea remota que sirve como campo de batalla entre el oficial del ejército indio británico Betaal, su batallón de soldados zombies y la policía india.

-- El #Teatroconfinado te trae tres magníficos planes para pasar el fin de semana sin salir de casa.

El Teatro de la Abadía ofrece este viernes dentro de #TeatroConfinado -en esta ocasión a través de Telegram- "Instrucciones previas para una utopía", de Juan Ayala, una propuesta de poco más de media hora en un "tiempo catastrófico" en el que "hay que trascender al confinamiento" e imaginar al otro.

Contra la "despoetización generalizada", "la mojigatería moral y corporal" y "la apropiación del sexo por el aburrimiento", el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Tzekov pone en escena este sábado para #TeatroConfinado del Teatro de la Abadía de nuevo "Visita guiada a una sesión de BDSM".

"Ronem Ram", la propuesta del Teatro del Abadía en #TeatroConfinado para este domingo, es Mar Menor al revés. Se trata de una ficción especulativa que reflexiona sobre la crisis climática a partir del actual colapso medioambiental de esa superficie marina en el campo de Cartagena, desde donde 2 cámaras, 3 voces y una casa transformada alertan sobre un futuro desolador.

-- La venganza a Jordi Cruz.

El jurado más implacable de "MasterChef" se somete al reto de cocinar una receta sin su ingrediente principal, y lo hará junto a la también cocinera Susana Aragón (Cèntric Gastro) este sábado en sus perfiles de Instagram.

Se trata de una iniciativa de San Miguel, que ha propuesto a algunos de los mejores cocineros del país que, a partir de este sábado, se atrevan a elaborar un plato sin su ingrediente principal, lo que les llevará a echar mano de su creatividad, y que pueda acompañar a algunas de sus cervezas.