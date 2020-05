The Chemical Brothers actuarán en el Sónar 2021 el sábado 19 de junio

Barcelona, 22 may. (EFE).- La 27 edición de Sónar Barcelona y la novena de Sónar+D tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en los recintos de Fira Montjuïc de Barcelona y Fira Gran Via de L'Hospitalet, ha informado hoy la organización, que avanza la actuación del dúo británico The Chemical Brothers el último de los tres días.