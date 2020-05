Muchachito, Roger Mas, Obeses, Sanjosex, Mazoni y Delafé, en el Cruïlla XXS

Barcelona, 22 may (EFE).- Cruïlla XXS, el nuevo ciclo organizado este verano en Barcelona por el festival Cruïlla, ha anunciado este viernes los primeros espectáculos confirmados, entre ellos los de Muchachito, Roger Mas, Obeses, Sanjosex, Mazoni, Delafé, Back to the Roots, Ramon Mirabet, Rayden, Pau Riba y Quico Pi de la Serra.