"La que se avecina" en Amazon con la llegada de los vecinos de Montepinar

Madrid, 22 may (EFE).- Vuelve "La que se avecina" y lo hace abriéndose camino en el mundo de las plataformas con el estreno de su duodécima temporada en Amazon Prime Vídeo. Un cambio de tablero de juego que, sin embargo, no afectará a los códigos de humor de una ficción que mantiene el ritmo de sus disparatadas e ingeniosas historias.

"La que se avecina", la histórica e incansable serie de Mediaset, da el salto al universo de las plataformas de la mano de Amazon Prime Vídeo y estrenará, el próximo 29 de mayo, su duodécima temporada siguiendo los patrones actuales de contenidos bajo demanda que rigen la ficción televisiva.

Las puertas de las plataformas se abren para dar la bienvenida a una serie que ha hecho reír -a lo largo de los años y siguiendo la estela de "Aquí no hay quien viva"- a millones de espectadores que, según la positiva valoración del elenco de actores que ha hablado este viernes con Efe en la presentación de la entrega, pueden estar de enhorabuena.

"Es una buena jugada para los que nos siguen y es una buena jugada de Amazon Prime", con estas palabras define José Luis Gil, quien da vida al siempre correcto y formal Enrique en la ficción televisiva, el acuerdo de Mediaset y Amazon, en el que se establece que el 29 de mayo se estrenarán los ocho primeros capítulos de la temporada, estando los ocho últimos pendientes de terminar su rodaje.

"Yo prefiero que los seguidores tengan la oportunidad de ver el material nuevo sin tener que esperar un año o año y medio, cuando le venga bien, por programación, a la cadena", argumenta Gil, a quien su compañero de reparto, Pablo Chiapella (Amador), complementa: "Es un regalo muy merecido a los seguidores e históricos de la serie al permitirse gestionar el contenido a su gusto".

Valoraciones positivas que Vanesa Romero (Raquel) y Loles León (Menchu), también en entrevista con Efe, destacan: "Es muy positivo. Vamos a llegar a otro tipo de público y se conocerá la serie más allá de nuestras fronteras", dice Romero, mientras León asiente y ratifica sus palabras: "Más gente lo verá y, además, estará ahí para cuando uno lo quiera disfrutar".

Es, precisamente, en ese punto del disfrute donde Fernando Tejero (Fermín) y Jordi Sánchez (Antonio Recio) coinciden al hablar con Efe de sus personajes y de las nuevas tramas de esta temporada.

"Me sigue haciendo mucha gracia, me sigo riendo con el primer día. Eso es un mérito increíble de los guionistas cuando llevan ya doce o trece años escribiendo", apunta Sánchez, quien reconoce que aunque a Recio "le suceden cosas nuevas, sigue siendo igual de homófobo, xenófobo, machista. No cambia".

Tejero, por su parte, es escueto y misterioso en su respuesta: "Mi personaje sí es cierto que sufre cambios·, adelanta sin dar más pistas. Es León la que sentencia en relación al futuro de Menchu: "Se avecinan curvas peligrosas".

"Menchu se abre toda en canal. Ella quiere vivir. Ahora va más allá y se mete en algo que no os podéis imaginar que ella pueda llegar a ser. Va a ser alguien peligroso e importante en la serie", dice entre risas, dando paso a su compañera Vanesa Romero, quien destaca que Raquel tendrá "una evolución interesante".

"Raquel va a tener que hacer frente a una proposición, de la que no puedo desvelar más por el momento. Veremos si la acepta o no. También va a estar en tramas corales y creo que vamos a ver a otra Raquel", argumenta la actriz.

Es la trama de Enrique la que, según advierte José Luis Gil, sufre un giro ·muy divertido·: "Hay un cambio en su entorno. Junto a Bruno (Luis Merlo), metidos ambos en esa vorágine de que todo les sale mal, deciden hacerse compañía y se convierten en compañeros de piso. Tenemos ahí una extraña pareja que da situaciones cotidianas muy divertidas".

Por su parte, Chiapella habla del intento por parte de Amador, uno de los personajes más queridos (e imitados por los fans) de la serie, de convertirse en un buen padre: "Amador intenta recuperar la cercanía con sus hijos. Ha tenido un desengaño amoroso y se da cuenta de que lo que quiere es recuperar a su familia y a sus hijos".

Junto al positivo análisis del paso al mundo de las plataformas, el elenco de actores coincide al valorar con admiración el trabajo de guion, en el que, según Romero, "radica gran parte del éxito de la serie". Asimismo, todos ellos reconocen no pensar demasiado en el final de la ficción o el futuro de sus personajes: "Lo dejamos en manos de los guionistas y creadores. Es mérito de ellos", explica Gil.

"No podemos pedir nada porque cualquier cosa que podamos pedir está plasmada en el guion. Ellos nos conocen tan bien y saben perfectamente lo que podemos hacer que lo dejamos en sus manos", apunta León, algo que Gil apoya: Nos dejamos llevar·.

Patricia Muñoz Sánchez