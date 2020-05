Trump autoriza a las iglesias a reabrir sus puertas "ahora mismo"

Washington, 22 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó este viernes a las iglesias a reabrir sus puertas "ahora mismo", durante este fin de semana, y amenazó con suspender la autoridad de los gobernadores si no lo permiten, lo que legalmente no es factible porque la decisión corresponde a las entidades locales y estatales.

US President Donald J. Trump speaks during a news conference in the Brady Press Briefing Room of the White House in Washingtonn, DC, USA, on 22 May 2020. EFE/EPA/Andrew Harrer