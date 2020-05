"El resplandor": Cuarenta años de la locura que más ha inspirado al cine

Los Ángeles (EE.UU.), 22 may (EFE).- Cuando Stanley Kubrick estrenó "The Shining" hace 40 años encontró una tibia respuesta del público y de la crítica, que no supo anticipar la película que estableció a Stephen King como escritor de la gran pantalla y que a día de hoy continúa inundando de referencias al séptimo arte.