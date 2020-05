El oeste de Australia se enfrenta a su peor tormenta en casi una década

Sídney (Australia), 24 may (EFE).- El oeste de Australia se enfrenta este domingo a una grave tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de hasta ocho metros, que ha dejado de momento a más de 30.000 casas y negocios sin electricidad.

EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT