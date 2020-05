Primer día sin fallecidos en Euskadi desde el 17 de marzo

Vitoria, 24 may (EFE).- Euskadi no ha registrado ningún fallecimiento en las últimas horas por COVID-19, situación que no se producía desde el 17 de marzo, mientras que los nuevos contagios detectados con PCR ascienden a 9, con lo que hasta el momento se mantienen las muertes en 1.494 y el número de enfermos se sitúa en 19.386.