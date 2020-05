Ayuso pide a Sánchez abrir ya centros comerciales y flexibilizar los paseos

Madrid, 24 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Madrid pueda aplicar durante la fase 1 algunas de las medidas contempladas en las fases 2 y 3 y que beneficiarían a la economía y a los ciudadanos, como abrir centros comerciales o flexibilizar horarios de los paseos.

Ayuso ha trasladado a Sánchez estas peticiones durante la reunión por videoconferencia del Gobierno con las autonomías, según ha informado el Ejecutivo regional.

En declaraciones remitidas a los medios, Ayuso ha señalado que aunque Madrid empieza mañana la fase 1 y deberá analizar cómo evoluciona, sí ha pedido a Sánchez que se puedan aplicar medidas que corresponden a las fases 2 y 3 de la desescalada, que entienden que "serían muy beneficiosas para la economía".

En concreto, ha pedido que se puedan abrir los centros comerciales al 40 % de su aforo y también los locales que están dentro de los centros, porque "se están perdiendo muchos puestos de trabajo y son zonas seguras para las compras".

También ha pedido la vuelta escalonada progresiva a las empresas, una medida contemplada en la fase 3 pero que cree que en Madrid "se puede empezar a poner en marcha perfectamente".

Ayuso ha reclamado también más flexibilidad en los horarios de los paseos de los niños, que ahora mismo coinciden con el momento del día en el que hace más calor (de 12.00 a 19.00), de manera que sean las familias las que determinen cuándo es el mejor momento para salir con los menores.

Una flexibilidad que ha pedido a su vez para los mayores, que ahora pueden salir dos horas por la mañana y una hora por la tarde, algo que "lo complica todo mucho".

De la misma forma, ha pedido que "al menos los fines de semana" las personas que hacen deporte puedan salir en otros momentos, porque en la actualidad tienen un horario "muy acotado" y eso hacen que salgan "en grupo".

"Y lo mismo con esta especie de toque de queda a partir de las once de la noche, que no tiene ningún sentido, no está concatenado con aperturas de las terrazas", ha añadido la presidenta.

"En el caso de Madrid, cuando más acotas, más aglutinas a las personas; nuestras densidad de población hace, por ejemplo, que la gente corra y ande a la misma hora", ha señalado.

En materia educativa, Ayuso ha pedido a Sánchez que se convoquen mesas sectoriales para que todas las comunidades autónomas decidan juntas cómo se vuelve a las aulas en septiembre, porque cada región no puede "ir por libre", y para que se analice cómo pueden volver a clases este curso durante unos días los alumnos que tienen que presentarse a las pruebas de acceso a la universidad o a los niños con necesidades especiales.

Respecto al turismo, la presidenta ha trasladado a Sánchez su opinión de que la cuarentena es una medida "perjudicial" para la imagen de España, no sólo para la llegada de turismo de ocio, sino también para los viajeros de negocios.

Y ha reclamado un plan específico para el aeropuerto de Barajas, con medidas como cámaras térmicas.

Además, ha defendido que Madrid puede garantizar que haya "locales seguros, que tengan una triple seguridad sanitaria", para que cuando lleguen los turistas a la región "sepan que vienen a una zona en la que pueden confiar".

Finalmente, Ayuso ha pedido al Gobierno que dé conocer sus planes para el fondo de recuperación a través de subvenciones no reembolsables, porque Madrid ha afrontado gastos muy elevados para hacer frente a la COVID-19, como la contratación extraordinaria de personal sanitario hasta diciembre o la construcción de un nuevo hospital para hacer frente a enfermedades infecciosas o a un posible repunte del coronavirus en verano o en otoño.

"Necesitamos este fondo no reembolsable, que también hace falta para paliar los daños ocasionados por la pérdida masiva de empleo", ha agregado.