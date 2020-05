Neira (OMS): Los gobernantes deber elevar la ambición verde en inversiones

Madrid, 26 may (EFE).- Después de la pandemia de la COVID-19 "no hay marcha atrás, la cuestión no es si los gobernantes van a reaccionar a una economía saludable, verde y sostenible, sino a qué velocidad y con qué visión lo van a hacer", asegura la directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira.