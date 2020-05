Iceta, sobre Pérez de los Cobos: "Los cargos de confianza no son eternos"

Barcelona, 27 may (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha restado importancia al cese del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y lo ha atribuido a un reajuste del equipo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Los cargos de confianza no son eternos", ha dicho.

"Hay cargos de confianza, de confianza del ministro, y no son eternos, pueden variar. No veo más que esto porque no conozco más detalles que estos. Hay quien quiere poner en duda la labor del ministro cuando sencillamente lo que está cuestionando es su capacidad de formar el equipo con el que él se sienta más cómodo", ha expuesto en una entrevista en TVE.

Con estas declaraciones, Iceta se alinea con lo manifestado por el ministro, que ayer desvinculó el cese de Pérez de los Cobos del informe sobre las manifestaciones del 8M que el instituto armado remitió a un juzgado.

Preguntado por si éste era el momento indicado para el relevo, el líder del PSC ha respondido: "¿Por qué no? Hay muchas cosas que quizás han quedado ralentizadas o suspendidas y que conviene que todos vayamos incorporándonos a una cierta normalidad. Así que si hay que ajustar el equipo de un determinado ministerio, se hace".

Iceta ha reivindicado la labor "impagable" que está haciendo la Guardia Civil en el marco de la pandemia de la COVID-19 y también ha pedido "respeto" para Grande-Marlaska.

"Es un gran juez y ministro, creo que lo está haciendo muy bien", ha resuelto.