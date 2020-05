La ministra de Exteriores pide no hacer juicios express y dejar que las instituciones hagan su labor

Madrid, 27 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha pedido este miércoles "un poquito de calma y tranquilidad y dejar que las instituciones hagan su labor" sin recurrir a "juicios express" para depurar responsabilidades sobre asuntos como la investigación judicial sobre la manifestación del 8M.

"Si nos calmamos un poquito, dejamos que cada uno haga su labor, no nos anticipamos y no hacemos juicios express un poquito incorrectos" será más fácil entender "qué funcionó y qué no funcionó" y así poder depurar responsabilidades, ha respondido al ser preguntada en Antena 3 por las posibles consecuencias penales de la investigación.

"Si hay que depurar responsabilidades, se depuran, pero dejemos a las instituciones que hagan su labor", ha subrayado.

González Laya ha rehusado contestar si temas como este o como el de los comentarios del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad del turismo en España son motivo de críticas en el Consejo de Ministros.

La ministra ha asegurado que el Gobierno es "un equipo y si tenemos algo que decirnos nos lo decimos en el vestuario".

"Cuando salimos al campo somos un equipo y trabajamos todos, y cuando salimos al campo trabajamos todos: unos en la delantera, otros en el centro, otros en la defensa; tenemos un gran portero y sobre todo un gran capitán del equipo. Y las críticas, en el vestuario, que es como más útiles son", ha dicho.

Preguntada sobre la apertura de fronteras y la necesidad de facilitar la llegada de turistas, González Laya ha señalado que se trata de lograr que los protocolos en fronteras para permitir las llegadas desde dentro y fuera de la UE sean "lo más comunes posibles y fruto de elaboración conjunta" entre los estados miembros.

En su opinión, lo más útil sería que la Comisión Europea y el Centro de Control de Epidemias de la UE fueran quienes elaborasen una metodología para determinar si un territorio es seguro y no que cada país tenga su propia definición, por que eso supondría fragmentar la movilidad en Europa.

Se trata de tener "unas reglas claras que todos entiendan y que los ciudadanos puedan cumplir", ha dicho.