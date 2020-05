Seró: Soy puro nervio y muy inquieta, pero de niña ya tenía clara mi vocación

Madrid, 27 may (EFE).- Niña inquieta y con una vocación muy definida, la interpretación. De pequeña Cloe Seró soñaba con "pertenecer al mundo del artista" y ahora, que es parte de él, valora junto a Efe su primer proyecto como actriz en la serie "Mercado Central": "Una diaria te permite convivir con el personaje y mostrar al público una evolución".

Hay artistas que tienen muy claras las ideas desde que son unos pequeños seres parlanchines que imitan gestos y diálogos de las películas que ven en la televisión de su casa. Es el caso de Cloe Seró, quien habla con Efe de su vinculación al mundo artístico desde muy temprana edad y de su actual papel como Noa en "Mercado Central".

La actriz de 23 años, nacida en Tarragona pero criada en Madrid, reconoce ser "puro nervio" y una persona "muy inquieta", que siempre buscó ese "saber más" o "ir más allá" de una primera y simple explicación de por qué la tierra es redonda y gira alrededor del sol.

Es, precisamente, en ese punto, en el deseo de explorar y aprender de todo lo que le rodeaba, donde nació su interés por lo que ella define como "el mundo del artista".

"Soy puro nervio y muy inquieta, pero de niña ya tenía clara mi vocación. Siempre he sabido que quería meterme en el mundo del artista, ya fuera canto, baile o interpretación. Es algo que he llevado siempre en la sangre", desarrolla.

Relata que sus primeros pasos vinculados al mundo del arte fueron sobre unas puntas de ballet: "Llevo bailando desde muy pequeñita, fue lo primero que hice a nivel artístico". Sin embargo, reconoce que el momento de ver películas en casa era el que le daba la pista de que la interpretación era lo que más le "llenaba".

"Se lo decía a mi madre cuando veíamos películas en casa: 'Yo quiero hacer eso'", recuerda comentarle a su madre una y otra vez. Así fue hasta que empezó a dar clases en una escuela de interpretación muy cerca de su vivienda habitual en Madrid.

"Hacía las tres cosas a la vez, interpretación, baile y me apunté también a una escuela de canto. Fui explorando poco a poco y me di cuenta de que lo que más me latía y con lo que más me identificaba era la interpretación", explica la actriz, que estudió ballet en la Escuela Víctor Ullate entre 2007 y 2011 y superó el Grado Superior de Arte Dramático en la Escuela Scaena (2014-2016).

No obstante, fue el curso en el Estudio Corazza, que comenzó en 2016, en el que, reconoce, le "cambió la perspectiva como actriz" y empezó a sentirse "más a gusto" y confiada para empezar a buscar representante y acudir a pruebas y audiencias.

"Hasta que no tuve un poco claro lo que podía llegar a dar no quise moverme mucho hacia el exterior, me resguardé en la interpretación e intenté formarme todo lo posible", explica Seró, quien señala que fue "en tercer año" cuando se sintió "preparada" y comenzó a buscar representante.

"Fue en ese tercer curso cuando empecé a hacer castings y conseguí el papel de 'Mercado Central'. Lo recibí con mucha ilusión porque llevaba muy poco tiempo metiendo el pie en el mundo profesional", argumenta la actriz.

Recuerda que acudió a la prueba de la serie que Televisión Española produce con Diagonal TV para conseguir el papel de Carla, a la que actualmente da vida su compañera de reparto Bárbara Mestanza: "Me presenté por el de Carla, pero en unos días me llamaron para pedirme que hiciera la prueba para Noa. No pasó ni una semana y me volvieron a llamar para decirme que estaba dentro".

Noa se convirtió, de esta manera, en el primer papel de la tarraconense a nivel interpretativo, un reto y una oportunidad para poder demostrar, "día a día", tanto la transformación de un personaje muy complejo como su propia evolución como actriz.

"No quería hacer un personaje demasiado encasillado en la chica rebelde que va en contra del mundo sino que buscaba algo más profundo. Una serie diaria te permite convivir con el personaje y mostrar al público una evolución y siento que lo estoy aprovechando", cuenta Seró.

"Intento trabajar desde la verdad", añade, "trato de que el público pueda ir descubriendo las capas del personaje junto a mi. Tiene una dualidad que es muy gustosa de explorar", desarrolla la actriz, que atraviesa actualmente junto a Noa una dura trama en la que se denuncia la violencia de género.

Hablar de futuro, por otro lado, supone para Seró un canto a su profesión: "¡Que venga trabajo! Espero poder seguir trabajando de esta manera porque es maravilloso y es lo que más me gusta hacer en esta vida".

"Soy muy feliz en 'Mercado Central', pero me encantaría poder compaginarlo con alguna obra de teatro·, revela la actriz, quien también descubre su "fascinación" por el papel de Natalie Portman en "Cisne Negro" (2010): "El personaje era increíble, ese dualismo era maravilloso y, además, estaba dentro del mundo del ballet, por lo que me llevaba a mis orígenes. Tengo absoluta fascinación por ese personaje".

