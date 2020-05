Llegan las "in between", las modelos de talla media

Madrid, 27 may (EFE).- La moda ha abierto las puertas a las modelos "in between", modelos de talla mediana cuyos físicos se corresponden con tallas consideradas normativas en la industria, en una horquilla que va de la 38 a la 42 y cuyas figuras cobran protagonismo en desfiles, catálogos y campañas.