Trabajo no exigirá a las empresas con ERTE en riesgo de quiebra mantener los empleos

Madrid, 27 may (EFE).- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que las empresas que estén en riesgo de concurso y se hayan acogido a ERTE por causa de fuerza mayor no estarán obligadas a cumplir con la cláusula de salvaguarda del empleo que les compromete a no despedir durante seis meses.