Blue Jeans: "No tengo ni idea de qué voy a hacer a partir de ahora"

Madrid, 28 may (EFE).- Blue Jeans dice adiós a su "mejor" creación con "La promesa de Julia", última entrega de la trilogía "La chica invisible" que califica como una obra "compleja pese a ser literatura juvenil" y con la que abre una etapa de incertidumbre creativa por el coronavirus: "no tengo ni idea qué voy a hacer a partir de ahora".

"No salgo de casa, solo salgo a tirar la basura, ahora se me hace todo muy cuesta arriba, ni siquiera me he reunido con Planeta (su editorial) para ver qué será lo siguiente, el futuro no es ni blanco ni negro ahora porque con lo del coronavirus se ha aplazado todo", lamenta a Efe Francisco de Paula, así se llama este autor sevillano, que se encerró en su casa el 7 de marzo.

Pero antes de que comenzara este confinamiento su vida era otra, y tomaba el metro ligero todos los días para ir a la céntrica cafetería donde ha creado los 13 libros que le han consagrado como el autor de referencia de literatura infantil de nuestro país.

Lo hacía para escribir "La promesa de Julia" (Planeta), un libro con el que cierra la trilogía que arrancó en 2018 y con la que se despidió de los "corazones" que protagonizaban su anteriores novelas para dar el paso al thriller juvenil, un nuevo género con el que ha mantenido su éxito y con el que creó el personaje de Julia, su "mejor personaje".

"Julia tiene una evolución muy rica para un autor porque he podido tratar a un personaje feliz que en el segundo libro pierde la noción de quién es, incluso no controla de quién se enamora. Y en el tercer libro la paso a la universidad con madurez y tiene una relación con una chica, es un personaje muy rico", expresa.

En concreto, en esta nueva entrega ya a la venta en España, Blue Jeans sitúa a Julia en su primer curso de la carrera de Criminología, donde uno de sus profesores le propondrá analizar el caso de un psicólogo que murió ahorcado. Pero pronto Julia descubrirá que esta muerte no fue un suicidio, sino el final de un caso que investigará a consta de que su vida se complique.

Pese a estar seguro de que "podría hacer más cosas" con ella, el sevillano (1978) se muestra rotundo a la hora de decir que a este personaje le ha llegado el final, "el mejor final".

"Si - afirma- ha sido mejor la idea final de lo que podía pensar, ha quedado como quería, es un libro complejo dentro de que es novela juvenil, con muchos matices, he recuperado la esencia anterior, hay triángulos amorosos, hay amor, temas conflictivos de jóvenes. Quería que fuera un final de fiesta, el último baile de Blue Jeans".

Pero que no se asusten sus miles de lectores porque hay Blue Jeans para rato (tiene tres libros más cerrados con Planeta). Eso sí, con matices porque con la actual situación de cuarentena necesita "seguridad" para saber cuándo saldrá adelante el siguiente proyecto: "no se si será este año o el siguiente".

"Se cierra una trilogía, llevo 13 libros escritos juveniles y me lo he tomado como si fuera mi último libro de juvenil y por eso quería despedirme por todo lo alto lo he llenado de guiños a mis lectores de toda la vida, incluso con personajes de otros libros", explica no sin adelantar que en su cabeza tiene "muchas tramas, muchas historias que pueden ser tramas policiacas y thriller", aunque no asegura que continúe por esta línea.

Con el libro ya posicionado entre los 10 más vendidos de España desde que salió a la venta el martes, el escritor se muestra positivo, pero tiene una "espinita clavada": la de no poder presentarlo físicamente, la de no poder hacer firmas, la de no poder promocionarlo como cuando todo era normal.

Pero lo que sí ya sabe es que este libro, el de "mayor carga emocional", es el broche de oro de una trilogía que se convertirá en serie, en cómic, y cuyas dos primeras entregas ya ha salido a la venta en China o Italia.

Además, en Latinoamérica, donde Blue Jeans es un autor con una legión de lectores, "La promesa de Julia" saldrá en los próximos meses, en concreto en julio lo hará en Chile, Argentina, Colombia y Perú y en agosto en México y Uruguay.

Pilar Martín