Illa advierte a Torrejón de Ardoz que "no puede ir por libre"

Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este jueves que el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz "no puede ir por libre" y ha advertido de que existe una única estrategia diagnóstico que, si no es cumplida, puede llevar "aparejada una sanción".